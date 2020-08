Alexandria Ocasio-Cortez rivela la sua beauty routine in un video tutorial (Di sabato 22 agosto 2020) Il video “Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez’s Guide to Her Signature Red Lip” su YouTube è stato pubblicato dall’edizione americana di “Vogue“ il 21 agosto ed è un’incursione nella beauty routine iper accurata della politica e attivista statunitense, 30 anni. La giovane deputata del Bronx, fiore all’occhiello del partito democratico, adorata dai suoi coetanei (e non solo) per il suo impegno e la sua verve, ha condiviso alcuni degli step essenziali della sua skincare & make-up routine, cogliendo l’occasione per lanciare qua e là una serie di messaggi politici e di empowerment femminile importanti. Leggi su vanityfair

AncoraFischia : l discorso di #AlexandriaOcasioCortez alla convention democratica - stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez's Guide to Her Signature Red L… - stefanodonno75 : Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez's Guide to ... - NESbot_OT : Alexandria Ocasio-Cortez Makeup Tutorial - NESbot_OT : Alexandria Ocasio-Cortez Makeup Tutorial -

Ultime Notizie dalla rete : Alexandria Ocasio Alexandria Ocasio-Cortez si tura il naso e dà il sostegno a Joe Biden L'HuffPost Tulsi Gabbard, contraria a guerra e sanzioni alla Siria, insultata dalla Clinton ed esclusa dalla Convention democratica

La recente convention democratica per investire Joe Biden come candidato dei democratici per sfidare Donald alle prossime presidenziali USA, ma Tulsi Gabbard, una delle concorrenti principali che ha o ...

Elezioni Usa, la mappa del voto nella sfida Trump-Biden

La Convention virtuale dei Democratici Usa lancia Biden nella corsa alla Casa Bianca ma deve fare i conti con la segmentazione dell’elettorato per tentare di sconfiggere Trump in una partita presidenz ...

La recente convention democratica per investire Joe Biden come candidato dei democratici per sfidare Donald alle prossime presidenziali USA, ma Tulsi Gabbard, una delle concorrenti principali che ha o ...La Convention virtuale dei Democratici Usa lancia Biden nella corsa alla Casa Bianca ma deve fare i conti con la segmentazione dell’elettorato per tentare di sconfiggere Trump in una partita presidenz ...