Sbarchi dalla Tunisia, ammiraglio De Felice: “Altro che soldi, serve missione militare sul loro territorio” (Di venerdì 21 agosto 2020) Roma, 21 ago – Altro che soldi a fondo perduto, per bloccare gli Sbarchi di clandestini dalla Tunisia, il governo italiano deve intervenire con una missione sul territorio di concerto con il presidente Kais Saied. Ne è convinto l’ammiraglio Nicola De Felice, già addetto miiltare in Tunisia. ”I perduranti Sbarchi di clandestini a Lampedusa confermano il fallimento della politica migratoria vetero-colonialista del governo italiano basata sulle sole donazioni a fondo perduto alla Tunisia“, fa presente l’ammiraglio di divisione (ris). “Unica soluzione missione in terra tunisina” ”Mi giungono voci – sottolinea De ... Leggi su ilprimatonazionale

