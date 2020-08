Sbarchi a raffica col favore delle tenebre: la conta dei migranti a Lampedusa, hotspot al collasso (Di venerdì 21 agosto 2020) Mentre il governo presieduto da Giuseppe Conte prova a sminuire il fenomeno dell'immigrazione o addirittura rimane in imbarazzato silenzio dinanzi ad esso, gli Sbarchi a Lampedusa continuano senza sosta. Un'altra notte di arrivi è stata vissuta sull'isola, dove in poche ore sono giunti altri 267 migranti: ormai è un'invasione in piena regola, basti pensare che nell'hotspot di contrada Imbriacola - che, è doveroso ricordare, ha una capienza prevista di 192 posti - gli ospiti sono poco meno di 1.200. Un numero enorme, che già di per sé crea problemi sociali non indifferenti: se poi ci si mette anche il Covid, è chiaro che il governo sta scherzando con il fuoco girando lo sguardo dall'altra parte mentre gli Sbarchi continuano incontrollati. Sono state ben sette le ... Leggi su liberoquotidiano

