“Non mi piacciono gli spettacolini di Neymar, vincerà il Bayern 4-1”: il pronostico dell’ex Liverpool (Di venerdì 21 agosto 2020) Dietmar Hamann ha vinto la Champions League con il Liverpool. L’ex centrocampista si è lanciato in un pronostico sull’ultimo atto tra PSG e Bayern Monaco, in programma domenica sera. Queste le parole del tedesco nella sua rubrica su ‘Sky’: “Entrambe le squadre meritano di essere in finale, ma il PSG non è al livello del Bayern. La partita contro il Lipsia è stata buona, ma con un avversario che ci ha messo del suo a far fare bella figura alla squadra di Tuchel. Per me, non c’è nessuna squadra migliore del Bayern. E il fattore fisico può essere importante dopo tante partite. Quindi scommetto su un bel 4-1 per il Bayern in finale”. Poi qualche frecciata a Neymar: “Quello che non ... Leggi su calcioweb.eu

