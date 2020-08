Belen, c'è una nuova fiamma: eccoli innamorati (Di venerdì 21 agosto 2020) Quanti amori per Belén Rodriguez in un mese e mezzo! La bella modella argentina avrebbe un nuovo flirt: Antonino Spinalbanese. Dopo l'incredibile addio a Stefano De Martino, causa corna presunte con la sposata Alessia Marcuzzi (Roberto D'Agostino insiste: "Hanno negato, ma che altro potevano fare?"), Belén sembrava essersi consolata con il manager della moda Gianmaria Antinolfi, ma il flirt è durato quanto un giro in barca e una copertina di "Chi". Tempo due settimane e si sussurrava di messaggini calienti con l'attore Michele Morrone che in realtà sarebbe rimasto folgorato da una stupenda manager di Dubai. Quando si pensava che tutto fosse tranquillo, dai social è partita la notizia che Belén ha cenato e ospitato nella sua casa di Ibiza, Antonino Spinalbanese, parrucchiere di 25 anni, 10 meno dell'argentina. A ... Leggi su iltempo

Giorgiolaporta : Avere uno come Mario Draghi in panchina e far governare uno come #Conte, è come lasciare a casa Belen per uscire co… - cazzonesobro : RT @cazzonesobro: belen togliti la farfalla che è una roba da directioners - BARABBAll : A me regalarono il profumo di belen rodriguez al sapore di morte e un perizoma a .... 14 anni… - redheadmood : RT @cazzonesobro: belen togliti la farfalla che è una roba da directioners - ehiehisheeran : RT @cazzonesobro: belen togliti la farfalla che è una roba da directioners -

Ultime Notizie dalla rete : Belen è Cecilia e Belen Rodriguez tristi per amore: interviene mamma Veronica su Instagram DiLei Morrone sta con un'affascinante imprenditrice araba: i dettagli

Nuovo amore in vista per Michele Morrone: l'attore avrebbe un flirt in atto con un'affascinante imprenditrice araba.

Cecilia Rodriguez esplosiva in costume , ma triste | La vendetta contro Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez è finita di recente al centro del gossip per via di alcuni rumors concernenti una presunta crisi tra lei e Ignazio Moser. Al momento non sono giunte conferme ufficiali da parte dei d ...

Nuovo amore in vista per Michele Morrone: l'attore avrebbe un flirt in atto con un'affascinante imprenditrice araba.Cecilia Rodriguez è finita di recente al centro del gossip per via di alcuni rumors concernenti una presunta crisi tra lei e Ignazio Moser. Al momento non sono giunte conferme ufficiali da parte dei d ...