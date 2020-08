Capello sulla Roma: “Ora è tra le mani di Friedkin ma è in ritardo sul mercato” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Il primo problema è lo stadio e capire se ci saranno i permessi per costruire. La Roma è passata a Friedkin, ma non si è mossa sul mercato, è in ritardo“. È questo l’appunto fatto da Fabio Capello, ex allenatore giallorosso, alla Roma in merito alle prossime mosse di mercato. “È strano vedere una nuova proprietà che arriva ma che non ha fatto ancora niente – ha detto Capello a Sky Sport -. A me l’allenatore Fonseca piace, ma per prima cosa serve un portiere, Pau Lopez è stato un problema quest’anno. Poi va preso il difensore centrale e vanno blindati Zaniolo, Pellegrini e Dzeko“. E ancora: “Dai giovani invece ci si deve aspettare qualcosa di più, sono discontinui, come ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Capello sulla #Roma: 'Ora è tra le mani di #Friedkin ma è in ritardo sul mercato' - sportli26181512 : Capello punge Friedkin: 'Roma in ritardo sul mercato, troppo ferma': Capello punge Friedkin: 'Roma in ritardo sul m… - 4n1mo51t1som1n4 : @DanieleCaverni @21Ingresso @PinoVaccaro77 @PFonsecaCoach @DiMarzio Capello, al suo primo anno sulla panchina roman… - enchantedmarvel : Il capello che scivola sulla pelle è la migliore imitazione di un insetto che ti cammina addosso e io so che questo mi porterà al manicomio. - jiniepaws : mi stavo togliendo un capello che avevo sulla maglietta pensando fosse staccato dalla cute e invece :) me lo sono s… -