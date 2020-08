Caleb, la recensione: Roberto D’Antona e il mito del vampiro (Di giovedì 20 agosto 2020) La recensione di Caleb, il nuovo film horror di Roberto D'Antona e ispirato al mito del vampiro che lo vede ancora una volta nei panni di regista e protagonista. Iniziamo a scrivere la recensione di Caleb, il nuovo film di Roberto D'Antona, mossi da una doppia nota positiva: in primo luogo perché è tra i titoli che segna il ritorno al cinema, insieme ad altri titoli posticipati mesi fa e finalmente disponibili; il secondo luogo per ciò che rappresenta di per sé, come tappa di un percorso di crescita, sia in termini di pure e semplici risorse a disposizione che di ambizioni ed esiti artistici, che ha portato l'autore ad affrontare diverse declinazioni del genere e l'ha condotto a mettersi alla prova con una delle figure ... Leggi su movieplayer

NAQB_official : La recensione di Caleb, il nuovo horror di Roberto D'Antona nelle sale dal #20agosto #caleb #robertodantona… -

Ultime Notizie dalla rete : Caleb recensione Caleb, la recensione: Roberto D’Antona e il mito del vampiro Movieplayer.it Caleb, la recensione: Roberto D’Antona e il mito del vampiro

Iniziamo a scrivere la recensione di Caleb, il nuovo film di Roberto D'Antona, mossi da una doppia nota positiva: in primo luogo perché è tra i titoli che segna il ritorno al cinema, insieme ad altri ...

Caleb - Trailer

Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma anch ...

Iniziamo a scrivere la recensione di Caleb, il nuovo film di Roberto D'Antona, mossi da una doppia nota positiva: in primo luogo perché è tra i titoli che segna il ritorno al cinema, insieme ad altri ...Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma anch ...