Santanchè e Galli, scontro durissimo: «La gente sta finendo in mezzo a una strada» (video) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Daniela Santanchè contro il professore Massimo Galli. Un scontro tutto da vedere. È successo in diretta alla trasmissione In Onda, condotta su La7 da David Parenzo e Luca Telese. Si discuteva dei provvedimenti del governo sulla chiusura delle discoteche. Chiusura arrivata dopo che alle stesse era stato dato l’ok alle riaperture. Il professore Galli si era detto favorevole, cavalcando l’idea , pur dal suo punto di vista di studioso, che ora sarebbero i giovani e le discoteche il problema della diffusione della pandemia. Al che la parlamentare di FdI è balzata sulla sedia. Santanchè a Galli: “Lei distingue lavoratori di serie A e di serie B” “Vede, lei Professore prima ha detto una cosa molto importante, i diritti primari, il lavoro: e poi come mai lei ... Leggi su secoloditalia

fattoquotidiano : Discoteche, polemica Santanchè-Galli su La7. “Lei non ha rispetto per questi lavoratori”. “Mistificatorio. Io non f… - Adnkronos : Discoteche e Covid, Santanchè contro Galli - Marilenapas : RT @fattoquotidiano: Discoteche, polemica Santanchè-Galli su La7. “Lei non ha rispetto per questi lavoratori”. “Mistificatorio. Io non facc… - Steno5Stelle : RT @fattoquotidiano: Discoteche, polemica Santanchè-Galli su La7. “Lei non ha rispetto per questi lavoratori”. “Mistificatorio. Io non facc… - tonydes66 : RT @fattoquotidiano: Discoteche, polemica Santanchè-Galli su La7. “Lei non ha rispetto per questi lavoratori”. “Mistificatorio. Io non facc… -

Ultime Notizie dalla rete : Santanchè Galli Discoteche, polemica Santanchè-Galli su La7. “Lei non ha rispetto per questi lavoratori” Il Fatto Quotidiano