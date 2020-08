Orfini ci spiega perché al Pd serve un congresso e perché "il matrimonio con il M5s non è da partito serio" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Roma. “è sbagliato, a cavallo di Ferragosto e nella disattenzione generale, forzare su scelte strategiche che invece hanno bisogno di una discussione congressuale”. Matteo Orfini non condivide l’indirizzo generale della segreteria di Nicola Zingaretti, che ha avviato il Pd – previo voto su Rousseau Leggi su ilfoglio

