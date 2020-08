“Mi manchi”. Alba Parietti, il dolore e la tristezza per quella perdita: “Sei indimenticabile” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sembra ieri quando è giunta la terribile notizia della sua morte, invece il grande artista Ezio Bosso è deceduto da tre mesi. La sua vita si è spenta troppo presto a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, visto che doveva fare i conti con diverse patologie. La sua straordinaria musica ha incantato tutti e l’Italia intera pianse l’uomo, che ha comunque lasciato un’eredità musicale e umana importantissima. E una di coloro che ha sofferto di più è senza ombra di dubbio Alba Parietti. Lei era infatti un’amica molto intima di Ezio e non poteva non dedicargli un messaggio carico di amore in questa ricorrenza. Ha sempre affermato pubblicamente di avere un rapporto davvero speciale con il musicista. In molti pensavano addirittura che ci fosse dell’altro tra loro, invece ... Leggi su caffeinamagazine

