Maria De Filippi: sogna di diventare nonna (Di mercoledì 19 agosto 2020) Maria De Filippi ha mostrato il suo lato più tenero, quando ha parlato del suo amato figlio Gabriele. Nell’intervista la bella Maria ha anche confessato di voler diventare nonna. Abbiamo sempre visto la bella Maria nelle vesti di padrona di canale 5. Molto disponibile nelle sue trasmissioni ma sempre molto controllata. Adesso la De Filippi mostra il suo lato più tenero e nascosto, quando parla della sua famigliaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

zazoomblog : Maria De Filippi passa alla Rai? L’azienda sta facendo di tutto per averla - #Maria #Filippi #passa #L’azienda… - CampariPaolo : @_dajedepunta_ Grande livello di intrattenimento, se Maria de filippi e barbara d'urso stanno in prima serata a can… - zazoomblog : Maria De Filippi passa alla Rai? L’azienda sta facendo di tutto per averla - #Maria #Filippi #passa #L’azienda - Amaaaaanu : @Nicolametrano @ValeLaQueen Maestro prossima tappa Maria De Filippi - eldoneson : Raga mi mancano Bugo e Morgan, mi manca Fiorello travestito da Maria De Filippi, mi manca Piero Pelù che scippava l… -