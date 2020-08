Jazz& Wine a Casa Bruschi, al via la rassegna (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si parte. Da giovedì 20 agosto torna nel suggestivo scenario delle terrazze di Casa Bruschi in Corso Italia la rassegna Jazz&Wine. L'appuntamento sarà con concerti live e degustazioni a cura di Strada ... Leggi su lanazione

guarana : Entre Jazz e Nuggets é claro que eu prefiro Nuggets - PallCantu : ?? Anche Jazz è qui! Squadra al completo ? - GionathanDS : 'CORRO E BASTA' GispsySwing version! #corroebasta #gipsyswing #manouche #manoucheguitar #jazzmanouche… - TeatroUdine : ??Oggi alle 21 sul prato del #TeatroUdine musica #Jazz con il duo Dulbecco e Costantini! #udine #musica #standars… - oreffice : RT @aspi_unimib: #JAZZ IN #MANICOMIO Il 21 aprile 1974, per la prima volta in Italia, all’interno di un ospedale psichiatrico si tenne un #… -

Ultime Notizie dalla rete : Jazz& Wine Al Portale della Arti un trio di jazz LA NAZIONE Mugello, “Il Museo in Musica”: due appuntamenti nel fine settimana

Musica d'estate in Mugello con “Il Museo in Musica”. Prosegue la rassegna musicale nei musei del territorio promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello con Associazione Sound, Associazione Musicale Sc ...

Doppia programmazione per l’ottava edizione del Torino Jazz Festival: 21-30 agosto e 2-11 ottobre

Doppia programmazione per l’ottava edizione del Torino Jazz Festival, sempre diretto da Diego Borotti e Giorgio Li Calzi. A causa del forzato stop determinato dall’emergenza epidemiologica Covid-19 du ...

Musica d'estate in Mugello con “Il Museo in Musica”. Prosegue la rassegna musicale nei musei del territorio promossa dall'Unione dei Comuni del Mugello con Associazione Sound, Associazione Musicale Sc ...Doppia programmazione per l’ottava edizione del Torino Jazz Festival, sempre diretto da Diego Borotti e Giorgio Li Calzi. A causa del forzato stop determinato dall’emergenza epidemiologica Covid-19 du ...