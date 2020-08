Venezia: sequestrata e violentata da un tunisino, scappa nuda e si salva (Di martedì 18 agosto 2020) sequestrata e violentata per una notte da un tunisino di 30 anni, riesce a scappare nuda e a fare arrestare il suo aguzzino. Una notte da incubo poi un momento di distrazione da parte del suo aguzzino, e riesce a scappare senza vestiti. La terribile avventura finisce dentro un bar sotto casa dove trova rifugio. L’orco è stato poi arrestato a Venezia dai carabinieri: trentenne, di nazionalità tunisina, senza fissa dimora, è accusato di essere stato l’autore della violenza sessuale e sequestro di persona consumatosi nella notte di ferragosto nei confronti di una donna Veneziana 40enne. La donna era arrivata in centro storico per trascorrere la serata insieme agli amici. Qualche ora più tardi ... Leggi su chenews

