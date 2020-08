“Unico modo per perdere queste elezioni è se fossero truccate”, afferma di Trump (Di martedì 18 agosto 2020) Mentre si svolgeva la Convention democratica, il presidente Trump ha tenuto un discorso ai sostenitori di Oshkosh, in Wisconsin. Ha attaccato i democratici, definendoli dei bugiardi. Inoltre ha affermato: “L’unico modo che ho per perdere queste elezioni è se fossero truccate”. “L’unico modo per perdere le elezioni è se fossero truccate” Il presidente Donald Trump, … Leggi su periodicodaily

