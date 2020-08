Ismael Bennacer – Ruolo, Carriera, Statistiche (Di martedì 18 agosto 2020) Ismael Bennacer è stato uno degli uomini chiave del Milan di Stefano Pioli, specialmente nella crescita di rendimento della squadra rossonera nella ripresa del campionato dopo l’interruzione per l’emergenza coronavirus. Partito anche lui in sordina sotto la gestione di Giampaolo, è man mano cresciuto fino a diventare irrinunciabile per Pioli. Ismael Bennacer: Ruolo Ismael Bennacer è un centrocampista centrale completo; non fa del contrasto il suo principale punto di forza, essendo nato come trequartista ed essendo stato progressivamente arretrato fino in cabina di regia. È molto bravo nell’occupazione degli spazi e delle linee di passaggio, ma lo è ancora di più in fase di costruzione, sia nel corto che nel ... Leggi su giornal

indiavolati : @tommyaxxzk @Nightwing882 @Emiliangiolo @NuovoNando A me sembra fisicamente scoppiato. Comunque non sto facendo il… - sportli26181512 : Bennacer: 'Impaziente di ritrovare il terreno di gioco': Ismael Bennacer, intervenuto su Twitter, ha sottolineato l… - sportli26181512 : Bennacer, uomo dribbling per il Milan: l'algerino ha una media importante: Grande protagonista dell'annata rossoner… - sportli26181512 : Bennacer, diga difensiva per il Milan: l'algerino ha una media di 3 contrasti vinti a partita: Tra i grandi protago… - sportli26181512 : Milan, Bennacer tra i più ammoniti della Serie A: Prima del blocco del campionato, Ismael Bennacer era tra i più am… -