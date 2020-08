I voti li dà un algoritmo. Gli studenti protestano (e Boris fa retromarcia) (Di martedì 18 agosto 2020) Erica Orsini Il metodo usato per giudicare alla maturità crea caos e premia i ricchi. Johnson si scusa Doveva essere un anno senza esami, si è trasformato nella guerra dell'algoritmo. Agli studenti del Regno Unito non è bastato il delirio del Covid 19 con le scuole chiuse e lo studio online quasi inesistente. Il ministro dell'Istruzione Gavin Williamson è riuscito a stressarli fino all'ultimo, optando per un sistema alternativo di calcolo dei voti finali rivelatosi un clamoroso fallimento che alla fine è stato messo da parte. Per un lettore italiano si tratta di materia ignota dato che il sistema educativo anglosassone è completamente diverso dal nostro: mette insieme scuole pubbliche, indipendenti e private e garantisce una buona educazione soltanto a chi si può permettere di ... Leggi su ilgiornale

LONDRA – Scendono in strada a chiedere giustizia. A Londra, davanti a Downing Street, e in tante altre città del Regno Unito: migliaia di ragazzi che per via della formula utilizzata per assegnare i v ...

I voti li dà un algoritmo. Gli studenti protestano (e Boris fa retromarcia)

Per farlo è stato usato un algoritmo che elaborando tutti i dati dava poi la votazione finale. Già, il 4 agosto, quando sono usciti i voti degli «A Level» in Scozia si era capito che qualcosa era ...

