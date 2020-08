Formula 1, Horner: “Difficile per Albon e Bottas convivere con Verstappen e Hamilton” (Di martedì 18 agosto 2020) Il Team Principal della Red Bull, Christian Horner, ha concesso una lunga intervista con Tom Clarkson nel podcast della Formula 1. Tra i tanti temi toccati, c’è una battuta che apre ad interessanti spunti di riflessione. “Se sia più difficile essere Bottas o Albon? Credo che sia molto difficile per entrambi – ha chiosato Horner – Oggi è molto difficile sia essere compagni di Hamilton che di Verstappen. Ovviamente Alex a molta meno esperienza di Valtteri ma in questo momento Max è uno dei migliori piloti del campionato e sarebbe molto difficile per chiunque condividere la squadra con lui.” Horner ha anche parlato di alcune difficoltà legate alla Red Bull: “Quest’anno la nostra macchina non ... Leggi su sportface

