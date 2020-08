Dr. Disrespect realizza una mappa per Rogue Company, ecco il progetto finito (Di martedì 18 agosto 2020) Qualche giorno fa vi avevamo riportato la notizia dello streamer Dr. Disrespect, che ha talmente apprezzato Rogue Company tanto da creare il prototipo di una mappa chiamata "The Arena". Lo streamer aveva catturato l'interesse dello studio di sviluppo ed ora ha pubblicato un render 3D di questa mappa.La mappa sembra essere impostata su un padiglione all'aperto che conduce all'ingresso della Champion's Club Arena, completo di molte coperture per chi preferisce l'approccio stealth e ha una generosa quantità di palme. "Mi chiedo solo se sarà troppo piccola la mappa, sapete? L'intenzione era di renderla piccola, l'azione è molto più veloce" ha spiegato lo streamer. "Il processo decisionale è molto più veloce, non c'è attesa, ... Leggi su eurogamer

Anche Tfue prova a divertirsi con Fall Guys, ma forse senza riuscirci troppo: lo reputa il gioco più frustrante cui abbia mai giocato. Nessuno può sottrarsi al fascino del videogioco del momento. E il ...

