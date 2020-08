Botte da orbi tra Tare e il padre di David Silva (Di martedì 18 agosto 2020) Un sogno svanito in pochi minuti. La trattativa tra David Silva e la Lazio è andata in mille pezzi, colpa dell'inserimento a fari spenti della Real Sociedad. Ieri sera l'indiscrezione lanciata da Marca: l'ex Manchester City è pronto a trasferirsi nel club basco. Incredulità generale. Possibile? Evidentemente sì. Nel giro di un'ora, poco prima della mezzanotte, ecco il comunicato ufficiale degli spagnoli. Vertici della Lazio furiosi per l'accaduto, da Lotito e Tare. Una scelta senza senso, visto che erano già state fissate le visite mediche per l'arrivo del calciatore 34enne. All'indomani dell'accaduto, il direttore sportivo ha manifestato tutta la sua delusione per la vicenda attraverso una nota pubblicata sul sito della società: "Apprendo del trasferimento di David ... Leggi su iltempo

Montescaglioso, botte da orbi alla ex convivente davanti ai figli minori: arrestato stalker 40enne

MONTESCAGLIOSO - Gli agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all'arresto di un uomo di 40 anni, residente a Montescaglioso, colto nella flagranza di reato di maltrattamenti in famiglia aggravati ...

