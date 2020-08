Violentata in spiaggia a Lignano, aggressori erano ospiti in comunità (Di lunedì 17 agosto 2020) AGI – Risolta in poche ore l'indagine sulla violenza ia danno di una turista quindicenne a Lignano in provincia di Udine, La polizia ha fermato due minorenni e denunciato un terzo ragazza a piede libero. erano tutti ospiti di una comunità. Fermati grazie alle testimonianze e riconosciuti dalla vittima “Dalla mezzanotte e mezza, quando è accaduto il fatto, sino a quando non li abbiamo presi non ci siamo mai fermati”, ha detto l'ispettore del Commissariato di Polizia di Lignano Sabbiadoro, Omar Di Ronco. “E' stata accertata la violenza di due giovani sia da referti medici – ha aggiunto - sia dal riconoscimento che è stato fatto dalla ragazza che ha subito la violenza e dalle testimonianze di chi era con lei. Il terzo ragazzo è stato ... Leggi su agi

