Sgarbi: "Proibire ai giovani di andare in discoteca è un atto di comunismo" (Video)

Sassari, 17 ago – Non poteva mancare l'attacco di Vittorio Sgarbi al governo, dopo le nuove misure restrittive e la chiusura delle discoteche. "Io non vado per scelta in discoteca per il rumore infernale, però alla fine della giornata un giovane che è in vacanza ha diritto di andare in discoteca" dice in un Video pubblicato su Facebook a torso nudo, mentre si trova in vacanza in Sardegna. "E' una pura invenzione che in discoteca possa passare il contagio, contagio che poi non è la malattia. E continuano a raccontare balle". "I giovani non devono avere paura" "Il Coronavirus non incide come causa essenziale o fondamentale, ma come causa parallela", sostiene Sgarbi.

