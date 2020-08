Pep e Messi in crisi nera, l'Inter ci prova (Di lunedì 17 agosto 2020) Guardiola pensa alla Pulce per il City ma gli sceicchi non possono rischiare col fair-play: Marotta attende il supervertice di oggi dei catalani. Leggi su quotidiano

Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? #Guardiola balza in pole per Lionel #Messi! Sullo sfondo, permane la suggestione #Inter, ma che corte di Pep per la '… - BombeDiVlad : ?? #Guardiola balza in pole per Lionel #Messi! Sullo sfondo, permane la suggestione #Inter, ma che corte di Pep p… - misterfuras : Capitan #Messi abbandona la nave prima che affondi. Scialuppa @ManCity da padre spirituale Pep - pep_qui : Con Ronaldo a sinistra e Messi a destra, come punta centrale posso giocare anch'io.. Sotto, io che segno.. - PoPaolino : certo che a Pep hanno comprato tutta l’europa ,non gli resta che provare con Messi . -