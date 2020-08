Monos, un sogno febbrile che spiazza e affascina. E da vedere al cinema – La clip in esclusiva (Di lunedì 17 agosto 2020) cinematograficamente spiazzante, esteticamente affascinante, ma anche esageratamente astratto e irrisolvibilmente metaforico. Monos, nelle sale italiane dal 20 agosto 2020, è uno di quei film con cui combatti dall’inizio alla fine per aver maggiori dettagli e tracce narrative, “per capire la trama”, e che allo stesso tempo non ti concede mai un attimo per staccarti dall’ipnotica messa in scena. Il colombiano-ecuadoriano Alejandro Landes alla regia e Jasper Wolf, direttore della fotografia, hanno creato un’esperienza intensa, sensoriale, un sogno febbrile incanalato nello sguardo e addosso ai corpi spesso nudi, sporchi, guizzanti, energici, voluttuosi, di otto ragazzi soldato immersi in almeno due contesti ambientali differenti e isolati dal mondo ... Leggi su ilfattoquotidiano

