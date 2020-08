Lucescu: “Shakhtar favorito, è superiore all’Inter. Lukaku può essere un problema” (Di lunedì 17 agosto 2020) Mircea Lucescu, doppio ex di Inter e Shakhtar, in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della gara in programma questa sera tra i nerazzurri e gli ucraini, con un posto in finale di Europa League. “Da dove pende la bilancia questa sera? Ancora Shakhtar, credo che al momento sia superiore all’Inter. Se non altro perché giocano da tanto insieme, hanno parecchia esperienza europea e sanno sempre cosa fare in qualsiasi situazione. Due squadre completamente diverse. L’Inter si basa sull’organizzazione difensiva e sulle qualità individuali, recupera e verticalizza, lo Shakhtar è votato al controllo della manovra e all’interno del collettivo esalta i suoi talenti. In questi anni, anche con me, ha perfezionato il gioco negli spazi brevi e in questo i brasiliani sono eccezionali. Non contano ... Leggi su alfredopedulla

