Coronavirus: discoteche chiuse e obbligo mascherine, a rischio anche la scuola (Di lunedì 17 agosto 2020) Nuove disposizioni dopo l’innalzamento dei contagi. Le discoteche chiudono e le associazioni di categoria protestano. mascherine obbligatorie. Il Governo chiude nuovamente le discoteche: una perdita da 4 miliardi di euro e le associazioni di categoria sono sul piede di guerra. La curva dei contagi sale (ieri però è scesa) e si corre ai ripari con un’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Insorgono gli operatori dei locali da ballo, che lamentano una perdita di 4 miliardi di euro per il settore. Nel Dl agosto – è la promessa del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli – saranno comunque appostate risorse specifiche per ripianare il danno. Dunque il Governo ha lasciato che i giovani si sfogassero col ballo fino a Ferragosto e da ... Leggi su chenews

