Ufficiale: Carlos Pomares è un giocatore del Tenerife (Di domenica 16 agosto 2020) Carlos Pomares è un nuovo giocatore del Tenerife. Lo rivela il club sul sito Ufficiale: “Carlos Pomares Rayo (Valencia, 12/05/1992) è un nuovo giocatore del CD Tenerife. Il club del presidente Miguel Concepción e il calciatore valenciano hanno raggiunto un accordo sulla base delle prossime due stagioni una volta completate le corrispondenti procedure amministrative e la visita medica programmata. Il CD Tenerife vuole cogliere l’occasione per dare il benvenuto a Carlos Pomares, augurandogli ogni tipo di successo professionale e personale durante il suo periodo al club.”. Carlos Pomares será #blanquiazul en ... Leggi su alfredopedulla

FutsalPolistena : ?? Comunicato ufficiale ?? Vinicius Carlos Dos Santos sarà un nuovo giocatore del Futsal Polistena ???????? ?? Leggi tutto… - sportli26181512 : Ex Juve, UFFICIALE: Tevez rinnova col Boca Juniors: Carlos Tevez e il Boca Juniors, una... - Carlos_VB89 : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - _Carlos_Ruiz : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - herrador_carlos : RT @juventusfc: UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Carlos

alfredopedulla.com

Lando Norris perde il confronto diretto con il compagno di squadra Carlos Sainz nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2020, ma si conferma uno dei quattro piloti capaci di entrare sempre in Q3 in ...Amazon Prime Video ha annunciato oggi la sua nuova docuserie in esclusiva: si intitola 'Fernando' ed è dedicata al pilota spagnolo Fernando Alonso, che recentemente ha annunciato il ritorno in Formula ...