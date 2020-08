L'epidemia in Francia torna ai numeri del lockdown: oltre 3000 nuovi casi (Di domenica 16 agosto 2020) Il governo di Parigi corre ai ripari studiando nuovi protocolli per turismo e posti di lavoro dove la mascherina potrebbe diventare obbligatoria. Le aree più critiche sono quelle più densamente ... Leggi su tg.la7

Il governo di Parigi corre ai ripari studiando nuovi protocolli per turismo e posti di lavoro dove la mascherina potrebbe diventare obbligatoria. Le aree più critiche sono quelle più densamente abitat ...

Roma, 16 agosto 2020 - Coronavirus, una parte del mondo alle prese con il contagio che non arretra, un'altra parte si avvia verso la seconda ondata. Come l'Europa, dove i nuovi casi sono tornati a sal ...

