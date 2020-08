Bielorussia, in piazza l’opposizione e i sostenitori di Lukashenko. Putin pronto a intervenire (Di domenica 16 agosto 2020) Oggi nella capitale della Bielorussia sfilano due cortei: da una parte i manifestanti anti-regime che, a una settimana dalle controverse elezioni che hanno confermato al potere il presidente Alexander Lukashenko, tornano a chiedere le sue dimissioni e nuove elezioni, dall’altra i sostenitori di colui che viene chiamato “l’ultimo dittatore d’Europa” e che, nonostante sia sempre più isolato in Europa e nel suo Paese, può fare affidamento sulla Russia e Vladimir Putin. È notizia di questa mattina che, dopo la telefonata avvenuta tra i due leader ieri e la richiesta di aiuto da parte di Lukashenko, il presidente russo avrebbe dichiarato di essere pronto a fornire «alla prima richiesta, assistenza totale per garantire la sicurezza ... Leggi su open.online

