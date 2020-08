Sulla torta spunta una svastica: Serena Enardu nella bufera - (Di sabato 15 agosto 2020) Francesca Galici La foto scattata durante una festa di compleanno e condivisa sui suoi profili social Serena Enardu era da qualche tempo lontana dalle cronache. Finita l'onda lunga della partecipazione a Temptation Island nel 2019 e al Grande Fratello Vip quest'anno, dell'influencer si erano un po' perse le tracce. L'eco della sua storia d'amore tormentata con Pago, finita nel resort in Sardegna, rinata nella casa di Cinecittà e poi nuovamente giunta al capolino tra proclami, interviste, attacchi social e quant'altro si è ben presto esaurita. Certo la Enardu non pensava di tornare alle cronache in questo modo, sull'onda della polemica per una foto scattata durante una festa di compleanno e condivisa sui suoi profili social. Serena Enardu è tornata a ... Leggi su ilgiornale

trash_italiano : Ridere guardando una svastica piazzata sulla torta del compleanno. Ma ce la facciamo? - alessandra_ursi : Chi cazzo sono le gemelle stocazzo con la bandiera nazista sulla torta? - avv_procopio : RT @DaliaDaliaanfo: La ' ciliegina ' sulla torta. - blusewillis : RT @Hankness_: Mi sarebbe piaciuto essere in quel ristorante per vedere arrivare la torta con la svastica, alzarmi, pisciare sulla torta e… - dio_lama_ : RT @DaliaDaliaanfo: La ' ciliegina ' sulla torta. -

Ultime Notizie dalla rete : Sulla torta Calcio a 5. “Ciliegina sulla torta” per la Pro Nissa:preso Ivan La Spisa. il Fatto Nisseno Milan, stagione dai due volti. Compreso quello di Ibrahimovic

Il Milan dai due volti. Quello di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic, la doppia chiave che ha sbloccato un meccanismo mai capito veramente dall’ex allenatore rossonero Marco Giampaolo. Si fonda sulla ...

Charles Bukowski, una vita di ordinaria follia nel centenario della nascita

“Tutti dobbiamo morire, tutti quanti, che circo! Non fosse che per questo dovremmo amarci tutti quanti e invece no, siamo schiacciati dalle banalità, siamo divorati dal nulla”. Ed è per emergere da qu ...

Il Milan dai due volti. Quello di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic, la doppia chiave che ha sbloccato un meccanismo mai capito veramente dall’ex allenatore rossonero Marco Giampaolo. Si fonda sulla ...“Tutti dobbiamo morire, tutti quanti, che circo! Non fosse che per questo dovremmo amarci tutti quanti e invece no, siamo schiacciati dalle banalità, siamo divorati dal nulla”. Ed è per emergere da qu ...