Lodi, Elisa travolta e uccisa da un treno al passaggio livello: aveva 34 anni (Di sabato 15 agosto 2020) Ultime notizie dalla provincia di Lodi: nella giornata di Ferragosto Elisa, una donna di 34 anni, è stata travolta e uccisa mentre a, a bordo della sua macchina, stava passando sui binari del passaggio a livello. I fatti , come riporta Tgcom24, sono accaduti nel pomeriggio di Ferragosto a Maleo (Lodi), lungo la provinciale 234. Nel tragico incidente ha perso la vita Elisa Conzadori, 34 anni: era diretta verso Pizzighettone. Arrivata al passaggio a livello, la vettura su cui viaggiava è stata sbalzata in un fosso dal treno in corsa. La donna è morta sul colpo. I carabinieri ipotizzano che ci sia stato un guasto alle sbarre e che per ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : Lodi Elisa Lodi, Elisa travolta e uccisa da un treno al passaggio livello: aveva 34 anni Ultime Notizie Flash Lodi, Elisa travolta e uccisa da un treno al passaggio livello: aveva 34 anni

Ultime notizie dalla provincia di Lodi: nella giornata di Ferragosto Elisa, una donna di 34 anni, è stata travolta e uccisa mentre a, a bordo della sua macchina, stava passando sui binari del passaggi ...

Palestra della de Morpurgo pronta entro metà settembre

«Nell’insieme sul nostro territorio sono sparse 160 scuole e e abbiamo già messo mano ad una buona metà. Durante la prossima legislatura dobbiamo adoperarci per quella rimanente». Con queste parole Ro ...

Ultime notizie dalla provincia di Lodi: nella giornata di Ferragosto Elisa, una donna di 34 anni, è stata travolta e uccisa mentre a, a bordo della sua macchina, stava passando sui binari del passaggi ...«Nell’insieme sul nostro territorio sono sparse 160 scuole e e abbiamo già messo mano ad una buona metà. Durante la prossima legislatura dobbiamo adoperarci per quella rimanente». Con queste parole Ro ...