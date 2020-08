Grottamianrda, incidente lungo Via Pioppi: quattro persone trasportate in ospedale (Di sabato 15 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGrottaminarda (Av) – incidente in Via Pioppi a Grottamianrda. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 13 di oggi. Due le auto coinvolte con all’interno circa sei persone. quattro di queste hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere del “Frangipane” di Ariano Irpino. Sul posto i sanitari del 118 e gli uomini del Comando di Polizia Municipale di Grottaminarda che si sono occupati di gestire i soccorsi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Grottamianrda incidente Grottamianrda, incidente lungo Via Pioppi: quattro persone trasportate in ospedale anteprima24.it Bollettino traffico autostrade in tempo reale/ Incendio A1 a Orte, code A4 a Cormano

Traffico da bollino nero sulle autostrade italiane in questo sabato 8 agosto 2020. In questo momento la situazione più caotica è quella che si registra sulla Diramazione di Roma sud tra Roma sud e Mon ...

Esodo di pre Ferragosto, “bollino nero” anche sulle strade della Puglia

Traffico intenso in Puglia, lungo tutte le strade statali in direzione delle località marine del Salento ed in particolare le SS 16, 694, 101 e 274. E’ iniziato il weekend da “bollino nero” anche in P ...

Traffico da bollino nero sulle autostrade italiane in questo sabato 8 agosto 2020. In questo momento la situazione più caotica è quella che si registra sulla Diramazione di Roma sud tra Roma sud e Mon ...Traffico intenso in Puglia, lungo tutte le strade statali in direzione delle località marine del Salento ed in particolare le SS 16, 694, 101 e 274. E’ iniziato il weekend da “bollino nero” anche in P ...