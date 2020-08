Tendenze Autunno-inverno 2020/21: argento (Di venerdì 14 agosto 2020) Lussuoso e scintillante quanto l’oro, ma decisamente meno sfacciato. E, forse, più duttile. Veste dei bagliori siderali d’argento la donna del prossimo autunno. Solo apparentemente glaciale, ha in realtà solo voglia di farsi notare. E non c’è proprio niente di male. Jane Fonda in Barbarella. Leggi su vanityfair

VanityFairIt : Pelle, jeans o knitwear uniti in una visione coerente e armonica. Pronti per inaugurare un nuovo, inedito look?… - morena_faenza : Via ?@VanityFairIt? Tendenze Autunno-inverno... - Morena Pompignoli | Facebook - morena_faenza : RT @VanityFairIt: Una nuova parola d'ordine per quest'autunno: oblò! - VanityFairIt : Una nuova parola d'ordine per quest'autunno: oblò! - VanityFairIt : Impeccabile -

Ultime Notizie dalla rete : Tendenze Autunno Tendenze Autunno inverno 2020/21: il patchwork Vanity Fair Italia TORNA IL COVID?/ “Gli atteggiamenti scorretti derivano da troppe imposizioni”

Aumenta il numero di contagiati in Europa, tanto che il ministro Speranza ha emesso un’ordinanza che rende il tampone obbligatorio per chi torna in Italia da Croazia, Malta, Spagna e Grecia. Intanto c ...

Ricominciano le fiere dopo l’estate: a Milano riparte la moda

“Si riparte nella convinzione che sarà un lavoro lungo e complesso per riprendere a pieno regime, ma certamente il settore fieristico-congressuale italiano sarà tra i primi a contribuire alla ripresa ...

Aumenta il numero di contagiati in Europa, tanto che il ministro Speranza ha emesso un’ordinanza che rende il tampone obbligatorio per chi torna in Italia da Croazia, Malta, Spagna e Grecia. Intanto c ...“Si riparte nella convinzione che sarà un lavoro lungo e complesso per riprendere a pieno regime, ma certamente il settore fieristico-congressuale italiano sarà tra i primi a contribuire alla ripresa ...