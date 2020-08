Striscione della Curva Nord in Città Alta «Grazie, ma il calcio doveva fermarsi» (Di venerdì 14 agosto 2020) Un modo per ringraziare la squadra e anche per ribadire il no al calcio senza pubblico, posizione mantenuta dal tifo organizzato fin dai tempi del lockdown. Leggi su ecodibergamo

Un modo per ringraziare la squadra e anche per ribadire il no al calcio senza pubblico, posizione mantenuta dal tifo organizzato fin dai tempi del lockdown. «Un calcio che si doveva fermare, un sogno ...

