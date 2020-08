GPU Intel Xe: fino a 42 TFLOP e 16.384 core (Di venerdì 14 agosto 2020) La nuove GPU basate su Intel Xe stanno pian piano arrivando sul mercato in diverse forme e potenze, ma quanto ci possiamo aspettare? Secondo alcune recenti conferme le GPU Intel Xe arriveranno a 42 TFLOP e circa 16.384 core Tempo addietro wfcctech aveva spoilerato che nei laboratori di Intel era confinato un mostro: una GPU Intel Xe con ben 16.384 core ottenuti grazie alla tecnologia MCM (Multi Chip Module), nome in codice Artic Sound, che unirà insieme 4 tile. Grazie ad Arctic Sound di Intel e all’unione di 4 tile, si raggiungeranno 2048 EU e circa 36 TFLOP di potenza ipotizzando un clock di 1,1 GHz. Poiché ogni EU equivale a circa 8 core, non è difficile capire che la GPU ... Leggi su tuttotek

