Crolli record su Pil e occupati nell’eurozona (Di venerdì 14 agosto 2020) Crolli da record nel secondo trimestre sul Pil e sull'occupazione nell'area euro, nel periodo cioè in cui si è fatta maggiormente sentire la crisi pandemica e i lockdown decisi per cercare di contenere i contagi. Secondo i dati pubblicati da Eurostat, il Prodotto interno lordo dell'area valutaria ha subito una contrazione del 12,1% rispetto i tre mesi precedenti. L'ente di statistica Ue aggiunge che nel primo trimestre il Pil dell'area valutaria aveva già accusato un meno 3,6%: l'area è così formalmente in recessione tecnica, peraltro dopo una crescita a zero nell'ultimo trimestre del 2019. Nel confronto su base annua, cioè rispetto al secondo trimestre 2019 il Pil risulta crollato del 15%, aggiunge Eurostat. In entrambi i casi si tratta dei cali più forti dall'inizio delle serie storiche, nel 1995. Il ... Leggi su ilfogliettone

Potrebbe piovere, come pioveva la mattina di due anni fa, sui 43 alberi piantati sotto il nuovo viadotto Genova San Giorgio. L’hanno chiamata la “radura della memoria”, una piazza ricavata dal vuoto l ...

Borsa: l'impennata dei contagi spaventa i listini, Milano -1,6% a meta' seduta

Giu' le banche e i titoli dei viaggi. Anche Atlantia va ko (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 ago - Giornata negativa per i listini europei che a meta' seduta pagano un mix di fattori tra cui ...

