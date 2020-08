Coronavirus, nuove restrizioni in discoteca: chiusure e obbligo di mascherine (Di venerdì 14 agosto 2020) Stabilite nuove restrizioni in discoteca, in diverse regioni viene imposto l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il rispetto delle distanze. Per le discoteche si prospettano tempi ancora più difficili: alcune saranno aperte, altre chiuderanno, altre ancora avranno limitazioni. Le misure restrittive e di sicurezza adottate adottate saranno diverse nelle regioni italiane. La motivazione è … Leggi su viagginews

