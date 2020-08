Batman: ecco quando dovremmo vedere il nuovo gioco (Di venerdì 14 agosto 2020) Grazie ad alcuni dettagli trapelati in rete sappiamo che a breve WB Games Montreal presenterà un nuovo titolo. Probabile che si tratti del nuovo Batman La storia forse la conoscete già. Secondo quanto riferito da varie fonti in passato, WB Games Montreal (esatto, gli sviluppatori di Batman: Arkham Origins) avrebbero lavorato a un gioco sulla Suicide Squad per diverso tempo. Ora, non sappiamo se quel progetto sia stato preso in mano da Rocksteady successivamente. Sta di fatto che di quel titolo in divenire non si è saputo più nulla. Non ci volle molto a capire che WB Games Montreal era passata allo sviluppo del prossimo nuovo gioco di Batman, basato sulla Corte dei gufi. Ora, finalmente è ufficiale: il progetto, con ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : #Batman: ecco quando dovremmo vedere il nuovo gioco #DCComics #WarnerBrosGames #WBGamesMontreal #tuttotek - DavideStanzi : The Batman: ecco come il cinecomic con Robert Pattinson si differenzierà dagli altri film sull’Uomo Pipistrello - cinemaniaco_fb : ?????????????? Da The Batman alla Snyder Cut, ecco il ricchissimo programma del DC FanDome! - Multiplayerit : Batman: Gotham Knights confermato! Inoltre ecco il titolo di Suicide Squad - cinemaniaco_fb : ?????????????? DC FanDome: ecco il programma completo dei panel, da The Batman a Wonder Woman 1984… -