Barcellona, Setien: “È stato umiliante. Il mio futuro? Non dipende da me” (Di venerdì 14 agosto 2020) L'allenatore del Barcellona, all'ultima partita sulla panchina dei catalani ha parlato dopo la disfatta con il Bayern che ha aperto crepe importanti in casa blaugrana.LE PAROLE DI Setiencaption id="attachment 1006911" align="alignnone" width="1024" Setien, Getty Images/captionSetien ha parlato a Sky Sport: "È stata una partita umiliante, non c'è tantissimo da dire. Non so se questa è stata per me l'ultima partita da allenatore del Barcellona, non dipende da me e non è il momento per questi discorsi. Sicuramente ci sono stati degli errori e il Bayern Monaco ha fatto una grandissima gara sotto tutti i punti di vista. Ora verranno fatte delle scelte". Barcellona, Setien: “È stato ... Leggi su itasportpress

Quique Setien poteva pensare, legittimamente, di continuare la propria esperienza sulla panchina del Barcellona, almeno fino a ieri. Vero è che la Liga non era andata appannaggio dei blaugrana, bensì ...

Altro che le delusioni brucianti di Roma e Liverpool. Quella di oggi del Barcellona contro il Bayern Monaco è stata una debacle storica, un 2-8 che rimarrà nella storia del club e costerà il posto al ...

