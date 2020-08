Tennis, Djokovic dice sì a Cincinnati e Us Open (Di giovedì 13 agosto 2020) Novak Djokovic ha comunicato che si metterà in viaggio per gli Stati Uniti. 'Sono onorato di confermare che parteciperò al torneo di Cincinnati e agli Us Open. Non è stata una decisione facile da ... Leggi su gazzetta

