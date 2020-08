Sub muore durante un’immersione: corpo trovato sui fondali a Brindisi (Di giovedì 13 agosto 2020) La boa, che indica la presenza dei sub, era ferma e questo ha fatto scattare l’allarme. Un cittadino ha segnalato il caso alla Capitaneria di porto e dei Vigili del fuoco che hanno subito iniziato le ricerche. Ricerche che si sono concluse con il ritrovamento del corpo di un sub 67enne sui fondali del tratto costiero fra Punta Cavallo e Punta della Contessa, nella zona delle saline, a Brindisi. L’uomo era di Tuturano, frazione di Brindisi. Alla boa sono stati trovati agganciati un fucile carico e alcuni coltelli. La salma è stata trasportata al porto. Ancora da chiarire le cause della morte: se un malore o un altro problema avvenuto durante l’immersione.L'articolo Sub muore durante un’immersione: corpo ... Leggi su meteoweb.eu

Borderline_24 : #Brindisi, #Sub muore durante l'immersione: corpo trovato sui fondali - mik_ele87 : RT @LaGazzettaWeb: Brindisi, immersione fatale: sub muore a Punta della Contessa - LaGazzettaWeb : Brindisi, immersione fatale: sub muore a Punta della Contessa - GPeppe34N : RT @brindisioggi: #cronaca : Nuova #tragedia nelle acque di Brindisi, muore un #sub: - brindisioggi : #cronaca : Nuova #tragedia nelle acque di Brindisi, muore un #sub: -