Pedullà: se il Napoli non vende in fretta Koulibaly, rischia di perdere Gabriel (Di giovedì 13 agosto 2020) Kalidou Koulibaly è destinato a lasciare il Napoli. Ha quasi 30 anni ed è “potenziale inno alla plusvalenza”, scrive Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport: De Laurentiis deve far cassa dopo aver acquistato Osimhen. Certo, non potrà vendere il senegalese a 100 milioni, visto che il Covid ha bastonato tutti. “Ora si viaggia su 70 milioni (più bonus), come vorrebbe il Napoli. E su poco più di 60, facciamo 63, come vorrebbe il Manchester City che ha presentato un’offerta tramite Fali Ramadani, l’uomo che da agente di campioni si traveste spesso da intermediario ispirato. Non bastano, ancora. Ma è intanto una bella rincorsa, da seguire, tenendo conto dei rapporti tra i club”. L’affare Jorginho, due anni fa, ha raffreddato i ... Leggi su ilnapolista

napolista : Pedullà: se il Napoli non vende in fretta Koulibaly, rischia di perdere Gabriel Sulla Gazzetta: il City ha offerto… - news24_napoli : Pedullà: “Veretout è il preferito di Gattuso per sostituire Allan… - 19Norbert27 : @mimmo_ferretti Pedullà ha passato l'estate 2019 a dare Veretout al Milan, mo ci riprova col Napoli - romaforever_it : PEDULLA': 'Intrecci di mercato Roma-Napoli: Dzeko, Milik, Veretout e Ünder in ballo' - siamo_la_Roma : ?? Intrecci di mercato tra #Roma e #Napoli ? In caso di addio di #Dzeko ?? Giallorossi su #Milik #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Pedullà Napoli La Juve cerca casa a Bernardeschi. Puntare i piedi per restare? Non è Dybala... La Gazzetta dello Sport