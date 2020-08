L'ombra delle "corna" anche su Cecilia? Con chi è stato beccato Moser... - (Di giovedì 13 agosto 2020) Novella Toloni Dopo Belen anche la sorella Cecilia potrebbe esser stata vittima di un tradimento. La crisi con il fidanzato Ignazio è sempre più profonda e le foto pubblicate da una nota rivista mostrano l'ex gieffino in dolce compagnia nelle calde serate della Costa Smeralda è un'estate all'insegna delle pene d'amore per le sorelle Rodriguez. Mentre il fratello Jeremias sembra aver ritrovato l'amore tra le braccia dell'assistente di volo Deborah Togni, Belen e Cecilia Rodriguez si consolano a vicenda. Le sorelle stanno infatti vivendo un'estate anomala in piena crisi sentimentale. Da una parte Belen ha preso definitivamente le distanze (oppure no?) dal marito Stefano De Martino dopo il presunto flirt con Alessia Marcuzzi. Dall'altra ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : ombra delle Sei spettacoli all'ombra degli alberi nelle domeniche d'Agosto Varesenews Conte Inter, Allegri possibile sostituto? Il mercato cambierebbe radicalmente

Conte o Allegri? Al momento nessuno è a conoscenza di ciò che potrà accadere in futuro ma ciò che invece è certo è che, fra un allenatore e l'altro, sia in campo e sia sul mercato, le cose muterebbero ...

VERSO LE COMUNALI SAN NICOLA – Le liste di Basile: operazione cambiamento, la città deve tornare a confrontarsi nei tavoli sovracomunali

17:04:06 Da troppo tempo San Nicola la Strada sta vivendo una fase di declino, con gravi ripercussioni in ambito politico, sociale, economico, morale. Da paese importante della provincia di Caserta, S ...

