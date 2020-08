Gioele, torna a parlare il papà del bimbo disperso (Di giovedì 13 agosto 2020) "Cerco mio figlio per riabbracciarlo e chiedo ancora una volta a tutti di aiutarmi. Segnalate tutto quello che avete visto su quella autostrada o anche prima", è il disperato appello di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi, la donna ritrovata cadavere nella boscaglia di Caronia lo scorso weekend, e papà del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni uscito con la madre e di cui non si sa più nulla. Sono le parole di un uomo disperato ma che non si arrende all’idea di aver perso anche il figlioletto dopo aver scoperto il decesso della moglie e conta di poterlo ritrovare ancora in vita. Per questo ha avviato anche una squadra di ricerca autonoma con l’aiuto dei suoi fratelli. (Continua...) “Mi fido dei soccorritori ma ho troppa fretta. Gioele non mangia e non beve da dieci giorni. Il mio ... Leggi su howtodofor

Nel giro di pochi giorni Daniele Mondello è passato dal cercare disperatamente e poi perdere l’amore della sua vita, sua moglie Viviana Parisi. Oggi. Mondello vive nell’angoscia di non sapere cosa sia ...

