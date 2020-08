“E’ una bugia dire che si difendono i lavoratori se non si difendono le imprese”. Giorgio Gori sferza il Pd (Di giovedì 13 agosto 2020) “L’Italia non cresce da vent’anni, ha una produttività mediamente molto lontana da quelle dei maggiori paesi europei, attrae pochi investimenti dall’estero, innova troppo poco, tende a scivolare verso i segmenti più passi delle catene del valore e schiacciare qualità del lavoro e salari”. Lo scrive Giorgio Gori, sindaco Pd di Bergamo, che in un lungo articolo su “Il Foglio” chiede: “Il Pd vuole farsi carico di questi problemi - e dare quindi rappresentanza all’Italia che lavora e che produce - o no?” Il punto, secondo Gori, ”è la centralità del lavoro, dell’impresa e della crescita”. Il sindaco bergamasco richiama le parole dell’ex presidente dei giovani industriali del Veneto, Giordano Riello, convinto che ... Leggi su huffingtonpost

