Coronavirus, continuano a crescere in modo esponenziale i nuovi contagi in Germania (Di giovedì 13 agosto 2020) continuano a crescere in modo esponenziale i nuovi contagi da Coronavirus in Germania: a quanto riferisce il Robert Koch Institut (Rki), nelle 24 ore si sono registrate 1445 infezioni. Bisogna tornare allo scorso primo maggio per trovare un numero più alto, con 1639 casi.Si tratta di un trend “preoccupante”, commenta il centro epidemiologico nazionale. “Un ulteriore aggravamento della situazione deve essere assolutamente evitato”, continua l’Rki. I Laender più colpiti dai nuovi casi di Covid-19 sono il Nord-Reno Vestfalia e Amburgo.Sempre stando ai dati del Koch Institut, ieri si sono registrati 4 nuovi decessi a complessivi 9211. Secondo il conteggio aggiornato della Zeit on ... Leggi su huffingtonpost

