Un ticinese a Beirut: «Vivo per miracolo»
L'ex granconsigliere ha raccontato la sua esperienza durante gli scoppi: «L'appartamento è completamente distrutto»

BEIRUT - «La fortuna ha voluto che mi trovassi nel momento giusto nel posto giusto. 10 metri prima, o dopo, c‘erano dei negozi, le cui vetrine sono saltate in aria finendo in mille pezzi, con schegge ...L’esplosione avvenuta settimana scorsa a Beirut ha suscitato forte sgomento nella comunità libanese in Ticino. Molti di loro appartengono all’associazione Cedrus Libani, che ha lanciato oggi una racco ...