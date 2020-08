Scontro a 5stelle, Enrico Stefano (M5s): no a Raggi-bis: manca idea di città (Di mercoledì 12 agosto 2020) "Perché sono contrario ad un 'Raggi-Bis' (quantomeno con questo percorso)". Inizia così un post sui social network a firma di Enrico Stefano, consigliere comunale di Roma Capitale del movimento cinque stelle (M5S), che denuncia: "E' mancato in questi anni una visione e idea di città". In un lungo post, Stefano, presidente della commissione Mobilità, illustra le sue obiezioni innanzitutto "nel metodo": "Oggi c`è una regola nel MoVimento, giusta o sbagliata, ma c`è. Vogliamo aprire una riflessione su questa regola? Sicuramente ce ne sarebbe bisogno, e io non sono una persona dogmatica ma assolutamente pratica. E sono d`accordo che debba essere rivista. Ma non a dieci mesi dalla tornata elettorale e quando si è coinvolti in prima persona. ... Leggi su ilfogliettone

ettoremaria : RT @matildesjt: E per ultimo cantò il Grillo. Tra addii, mezzi addii e addii finti i 5Stelle sono nel marasma. Tutti i veri motivi di scont… - Lupo1960 : RT @MariaStellabra: E per ultimo cantò il Grillo. Tra addii, mezzi addii e addii finti i 5Stelle sono nel marasma. Tutti i veri motivi di s… - matildesjt : E per ultimo cantò il Grillo. Tra addii, mezzi addii e addii finti i 5Stelle sono nel marasma. Tutti i veri motivi… - ettoremaria : RT @MariaStellabra: E per ultimo cantò il Grillo. Tra addii, mezzi addii e addii finti i 5Stelle sono nel marasma. Tutti i veri motivi di s… - ettoremaria : E per ultimo cantò il #Grillo. Tra addii veri (#Lattanzio) e addii finti (#giuliagrillo che vive il M5s 'come un fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro 5stelle Spadafora-M5s, dietro lo scontro la figura di Malagò L'HuffPost Sala e Beppe Grillo in vacanza insieme per un giorno: relax al mare con vista sul futuro di Milano

I due Beppe hanno trascorso la giornata insieme alle rispettive compagne. Fonti di Palazzo Marino hanno assicurato che si è trattato di un incontro "non politico, strettamente privato" tra due persone ...

Perché ci sono scintille a 5 stelle fra Di Maio e Fico

Che cosa succede nel Movimento 5 Stelle fra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il presidente della Camera, Roberto Fico? Al manifesto, il quotidiano ancòra e orgogliosamente comunista, debbono ...

I due Beppe hanno trascorso la giornata insieme alle rispettive compagne. Fonti di Palazzo Marino hanno assicurato che si è trattato di un incontro "non politico, strettamente privato" tra due persone ...Che cosa succede nel Movimento 5 Stelle fra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, e il presidente della Camera, Roberto Fico? Al manifesto, il quotidiano ancòra e orgogliosamente comunista, debbono ...