Mattino: difficile mettere la mano sul fuoco sulla permanenza di Meret a Napoli (Di mercoledì 12 agosto 2020) “difficile mettere la mano sul fuoco sulla permanenza di Meret”. Lo scrive il Mattino, ricordando l’amarezza espressa nei giorni scorsi dall’agente del portiere friulano di fronte al fatto che il Napoli non considera il suo assistito un titolare. Per questo, scrive il quotidiano, Pastorello potrebbe muoversi per trovargli una collocazione in prestito. “Pastorello non nasconde la sua amarezza per il fatto che non venga considerato titolare nel Napoli ed è probabile che si dia da fare per trovare una sistemazione. Magari in prestito. Perché Meret è considerato da De Laurentiis il portiere del futuro, forse solo bisognoso di crescere ancora. Di sicuro, ... Leggi su ilnapolista

napolista : Mattino: difficile mettere la mano sul fuoco sulla permanenza di Meret a Napoli L’agente del friulano non ha nascos… - AlbertoFavilla : @Natizevi Ma stiamo parlando al vento. Quezto è un paese dove,al mattino,c'è sempre qualcuno che vuole fregare il… - Jjuventushare : RT @Djnc78: Quando si tratta di mariomerolitudine, mettere il Mattino in un angolo é cosa molto, molto difficile. - Djnc78 : Quando si tratta di mariomerolitudine, mettere il Mattino in un angolo é cosa molto, molto difficile. - MariellaMioBea : RT @giovann92669360: @MariellaMioBea Consigli di lettura, ad argomento politico: 'Le macerie di Napoli' di Roberto Ciuni (ex direttore de I… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino difficile Paganese, difficile sostituire Capece Le prime idee sono subito tramontate Il Mattino Montagnana, ritrovarsi nella storia dentro alle mura

Viaggia il Veneto: il Castello, il museo, il segno di Palladio e Veronese, ma anche il relax sotto i portici alla scoperta dei sapori della Bassa Padovana MONTAGNANA (PADOVA). Montagnana e la sua cint ...

IL MATTINO - Gattuso-De Laurentiis, faccia a faccia a Capri. Può succedere di tutto: anche la rottura!

Oggi ci sarà un vertice a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso per discutere del rinnovo del tecnico. Nella giornata di oggi vertice a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. C ...

Viaggia il Veneto: il Castello, il museo, il segno di Palladio e Veronese, ma anche il relax sotto i portici alla scoperta dei sapori della Bassa Padovana MONTAGNANA (PADOVA). Montagnana e la sua cint ...Oggi ci sarà un vertice a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso per discutere del rinnovo del tecnico. Nella giornata di oggi vertice a Capri tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. C ...