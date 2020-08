Lazio, si dimette il fisioterapista: diede del “terrone di m….” a Gattuso (Di mercoledì 12 agosto 2020) Si dimette il fisioterapista della Lazio. Alex Maggi non fa più parte dello staff di Simone Inzaghi, accade a pochi giorni di distanza da quando successo nella sfida contro il Napoli in cui diede, come testimoniato anche da video e audio, del “terrone di m….” a Gennaro Gattuso, che si innervosì molto quasi venendo a contatto con la panchina avversaria. Maggi, che aveva chiesto scusa immediatamente al tecnico calabrese, ha comunicato di aver preso questa decisione per motivi personali e per poter restare vicino alla propria famiglia. Leggi su sportface

Sport_Mediaset : #Lazio, il fisioterapista #Maggi si dimette: diede del 'terrone' a #Gattuso. Il membro dello staff di… - sportface2016 : #Lazio, si dimette il fisioterapista #Maggi: diede del 'terrone di m....' a #Gattuso - zazoomblog : Lazio Si dimette il fisioterapista Maggi: diede del terrone a Gattuso - #Lazio #dimette #fisioterapista - news24_napoli : Lazio, Si dimette il fisioterapista Maggi: diede del “terrone” a Gattuso… - MarioFi00560885 : RT @tuttonapoli: Lazio, si dimette il fisioterapista Maggi: diede del 'terrone' a Gattuso -