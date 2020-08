Cuneo, auto finisce in una scarpata: morti 5 giovani (Di mercoledì 12 agosto 2020) Cinque giovani, tra cui quattro minorenni, sono morti in un incidente stradale a Castelmagno, sulle montagne in provincia di Cuneo, in Valle Grana. Al volante dell’auto, un Land Rover Defender 130, c’era un 24enne, deceduto nell’impatto. Le altre vittime avevano tra gli 11 e i 16 anni. L’auto è andata fuori strada, finendo in un precipizio, nelle vicinanze del rifugio Maraman. Tutti gli occupanti del mezzo, nove secondo le prime informazioni, sono sbalzati fuori dalla vettura. Altri quattro ragazzi, di cui tre minorenni, sono rimasti feriti e due di loro sarebbero ricoverati in gravi condizioni. All'imbocco di una curva a gomito a sinistra, il giovane alla guida avrebbe perso il controllo dell’auto finendo nella scarpata, ma ... Leggi su blogo

